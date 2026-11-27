به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اقدام رژیم اشغالگر در غزه برای ترور آخرین پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با محکومیت گسترده روبرو شد.

واکنش باسم نعیم به تلاش صهیونیست‌ها برای ترور آخرین پسر خلیل الحیه

پایگاه فلسطین آنلاین به نقل از منابع رسانه‌ای گزارش داد: ارتش رژیم اشغالگر بامداد امروز در شهر غزه، آخرین پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را به همراه خانواده او و خانواده پسر شهیدش عزام هدف قرار داد.

باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به تلاش نظامیان رژیم اشغالگر برای ترور آخرین پسر خلیل الحیه، رئیس این جنبش گفت: آنچه رخ داده، «تروریسم دولتی» است. تا زمانی که این رژیم یاغی به ارتکاب جنایات خود ادامه دهد و از مجازات فرار کند، به هیچ‌گونه ثبات و امنیتی دست نخواهیم یافت. ملت فلسطین تا زمانی که به آرمان‌های خود شامل آزادی، بازگشت {به سرزمین}، استقلال و نابودی پروژه صهیونیست‌ها دست نیابد، تسلیم نخواهد شد.

حماس: تلاش برای ترور فرزند خلیل الحیه در امتداد سیاست مجرمانه رژیم اشغالگر قرار دارد

شبکه الجزیره گزارش داد: حماس اعلام کرد تلاش رژیم اشغالگر برای ترور فرزند رئیس این جنبش و خانواده‌اش، در امتداد سیاست مجرمانه بی‌سابقه‌ای قرار داد که دولت رژیم اشغالگر در پیش گرفته است.

همچنین یک منبع ویژه به خبرگزاری فلسطینی سند اعلام کرد: عز الحیه، فرزند خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، از تلاش اسرائیل برای ترور وی جان سالم به در برد. این سوءقصد در پی هدف قرار گرفتن آپارتمانی مسکونی در محله الرمال در غرب شهر غزه، در شب گذشته رخ داد؛ آپارتمانی که عز الحیه در آن حضور داشت.

- در این بمباران، شماری از اعضای خانواده عز الحیه، از جمله همسر وی که جراحتش وخیم توصیف شده است، همچنین همسر برادر شهیدش عزام و فرزندان او، با جراحات متفاوتی زخمی شدند.

باسم نعیم: فرزند خلیل الحیه از ترور جان سالم به در برد

به گزارش شبکه خبرگزاری قدس، باسم نعیم عضو ارشد جنبش حماس اعلام کرد آخرین پسر دکتر خلیل الحیه، رئیس حماس و خانواده او و خانواده فرزند دیگرش شهید عزام از تلاش امروز صهیونیست‌ها برای ترور نجات پیدا کردند.