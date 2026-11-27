به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه سنگر در خطبه‌های نماز جمعه امروز با تبریک فرارسیدن ایام ولادت حضرت زهرا سلام علیها گفت: امروز درصد بالایی از پرچمداران و رزمندگان در سنگر خیابان زنانی هستند که مثل کوه استوار ایستاده‌اند تا از ارزش‌های اسلامی، انقلاب و رهبری دفاع کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درخصوص جمعیت و بسیج افزود: امروز جمعیت مومن با اراده یکی از مولفه‌های قدرت کشور است از این رو مسئولان باید اجرای سیاست‌های جمعیتی را بیش از پیش جدی بگیرند.

وی به در پیش بودن سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی هم اشاره کرد و افزود: به فرموده رهبر شهید انقلاب، میرزا کوچک جنگلی یک واحدی مینیاتوری ازجمهوری اسلامی را در گیلان برپا کرد..