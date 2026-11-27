به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام سید حبیب‌الله حسینی، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم با تأکید بر نقش معنویت و توسل به اهل‌بیت(ع) در حفظ کشور گفت: عشق به میهن و غیرت ملی در کنار معنویت، از عوامل اصلی صیانت از ایران اسلامی بوده است.

وی افزود: ما با نام و یاد ائمه اطهار(ع)، از ذره‌ ذره خاک کشورمان مراقبت کرده‌ایم و دشمن به دنبال آن است که معنویت و توسل به اهل‌بیت(ع) را از جامعه بگیرد.

حجت الاسلام حسینی تأکید کرد: باید مراقب بود که معنویت و فرهنگ توسل به ائمه اطهار(ع) در جامعه کمرنگ نشود.