به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین انتظامی بم از دستگیری ۷ نفر از عاملین تیراندازی منجر به مصدومیت یکی از شهروندان در جریان یک نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «حمید قلندری» گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی و استفاده از سلاح شکاری در یکی از محله‌های شهر بم که ناشی از اختلافات شخصی میان طرفین بود، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام عملیات‌های میدانی و پیگیری‌های دقیق موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت، عامل تیراندازی و سایر افراد دخیل در این نزاع را شناسایی و در چند عملیات ضربتی دستگیر و سلاح به کار رفته در نزاع را کشف کنند.