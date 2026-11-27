دستگیری عاملان تیراندازی در نزاع دسته جمعی منجر به مجروحیت
جانشین انتظامی بم از دستگیری ۷ نفر از عاملین تیراندازی منجر به مصدومیت یکی از شهروندان در جریان یک نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
جانشین انتظامی بم از دستگیری ۷ نفر از عاملین تیراندازی منجر به مصدومیت یکی از شهروندان در جریان یک نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «حمید قلندری» گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی و استفاده از سلاح شکاری در یکی از محلههای شهر بم که ناشی از اختلافات شخصی میان طرفین بود، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام عملیاتهای میدانی و پیگیریهای دقیق موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت، عامل تیراندازی و سایر افراد دخیل در این نزاع را شناسایی و در چند عملیات ضربتی دستگیر و سلاح به کار رفته در نزاع را کشف کنند.