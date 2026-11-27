روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از پلمب ۲ واحد صنفی قصابی و کبابی به دلیل احراز تخلف‌های بهداشتی در شهرستان مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین‌شهر در جریان بازرسی‌های بهداشتی، ۲ واحد قصابی و کبابی را به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی پلمب کردند.

تشدید نظارت‌های بهداشتی با هدف صیانت از سلامت سفره شهروندان، پیشگیری از ورود فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی به چرخه مصرف و مقابله با تخلف‌های حوزه سلامت در استان اردبیل ادامه دارد.

در حال حاضر نزدیک به سه هزار مرکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده خام دامی تحت نظارت حاکمیتی دامپزشکی در استان اردبیل فعالیت می‌کنند.