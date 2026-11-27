به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رویداد رسانه‌ای ایران جان- ایلام ایران؛ با هدف معرفی ظرفیت‌ها، نمایش توانمندی‌ها و شنیدنِ صدای واقعیِ مردم استان‌ها به روی آنتن صدا و سیما می‌رود و حالا قرار است این برنامه از دوشنبه شب، ظرفیت‌های شهرستان سیروان را منعکس کند.

این رویداد؛ به مدت چهار روز در بخش‌های مختلف خبر، سیما، رادیو و فضای مجازی به معرفی سیروان می‌پردازد.

باقر عالمی، فرماندار سیروان از آمادگی کامل دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: تمام تمهیدات لازم برای این رویداد بزرگ پیش بینی شده است.