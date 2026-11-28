نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد از چند واحد تولیدی در فرخشهر و شهرکرد بازدید کرد و با تأکید بر اهمیت تولید در شرایط تحریم، آن را جهادی بزرگ در حوزه اقتصاد و عاملی کلیدی برای امنیت غذایی و خودکفایی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، امروز به همراه جمعی از مسئولان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از شرکت چند منظوره زاگرس (مرغ مادر بهجوجه) شهرستان فرخشهر، مجتمع شیر و گوشت زاگرس، واحد پرورش بچه ماهی قزل‌پرور بهار فرخشهر و گلخانه سبزی و صیفی بازدید کردند.

وی در جریان این بازدید‌ها با بخش‌های مختلف این کارگاه‌های تولیدی آشنا و با هیئت مدیره شرکت‌ها و کارکنان و کارشناسان مشغول در این واحد‌های تولیدی به گفت‌و‌گو نشست و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و همچنین مسائل و مشکلات قرار گرفت.

امام جمعه شهرکرد گفت: امر تولید امروز در میهن اسلامی ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و موجب رونق اقتصادی و تولید، خصوصا در حوزه مرغ مادر می‌شود و به سهم بسزایی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی واحد‌های تولیدی در خودکفایی و تامین نیاز‌های غذایی کشور، بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی تاکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این بخش شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: امر تولید در کشور اسلامی ایران اکنون جهادی بزرگ در حوزه اقتصادی است که همواره مد نظر مقام معظم رهبری قرار داشته و دارد و مایه مباهات است که مدیران این مجموعه با سختی و تلاش بسیار و با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، دست از تولید برنداشته و با همت، کوشش و مجاهدت، امر تولید را در این شرایط سخت اقتصادی ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اهمیت خودکفایی و بی‌نیازی در بخش تولید و امنیت غذایی کشور افزود: تولیدکنندگانی، چون شما که با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه، چرخ‌های از تولید را در این منطقه به حرکت درآورده‌اند، نه تنها نیاز استان را تأمین می‌کنند، بلکه گامی بلند در مسیر خودکفایی کشور و کاهش وابستگی به خارج برداشته‌اند. این همان روحیه جهادی و انقلابی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در تحقق شعار‌های اقتصادی سال و منویات مقام معظم رهبری تصریح کرد: وقتی می‌بینیم یک مجموعه با وجود همه فشار‌ها و محدودیت‌های خارجی، نه تنها متوقف نشده، بلکه با خلاقیت و ابتکار، راه‌های جدیدی برای ادامه فعالیت خود یافته است، این نشان‌دهنده عزم راسخ و ایمان عمیق به توانمندی‌های داخلی است. چنین تلاش‌هایی شایسته تقدیر و الگوبرداری است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در مناطق روستایی و صنعتی استان گفت: ایجاد اشتغال مستقیم برای جوانان و بهره‌گیری بهینه از منابع آبی، دو دستاورد ارزشمندی است که این واحد به آن دست یافته است. در شرایطی که مدیریت منابع آب به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده، استفاده هوشمندانه از آب در این مجموعه، الگویی شایسته برای سایر واحد‌های تولیدی است.

فاطمی خاطرنشان کرد: ما به خود می‌بالیم که چنین تولیدکنندگان فهیم، دانا و متخصصی در استان خود داریم که نه تنها به مردم منطقه، بلکه به کشور خود خدمت می‌کنند. امیدواریم با حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، شاهد توسعه و گسترش هرچه بیشتر این واحد و واحد‌های مشابه در استان باشیم و این مسیر پرافتخار تولید و خودکفایی با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: فعالیت در عرصه تولید و اقتصاد، به‌ویژه در بخش کشاورزی و تأمین محصولات مورد نیاز جامعه، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است و افرادی که با سرمایه‌گذاری، تلاش و به‌کارگیری دانش و فناوری‌های جدید در مسیر تولید گام برمی‌دارند، نقش مؤثری در پیشرفت اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور دارند.