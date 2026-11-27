رضا امیرخانی امروز رخ در نقاب خاک کشید، نویسنده و خالق آثار شاخصی که هر کدام برگی از تاریخ ادبیات معاصر ایران است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،زنده یاد رضا امیرخانی، در حالی در سن 53 سالگی دار فانی را وداع گفت که بیشتر کتابهایش برای علاقه مندان کتاب و کتابخوانی شناخته شده اند .

او در عمر کوتاهش ، کتابهایی را روانه بازار نشر کرد که هر کدام موضوعی متفاوت اما در خور توجه را مطرح می کردند و در زمان انتشار در جشن امضاها و برنامه های متعدد ادبی به عنوان آثاری قابل نقد و بررسی به شهرت رسیده بودند .

میترا لبافی گزارش می دهد :

