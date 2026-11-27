به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مسابقات به مناسبت هفته بسیج و با حضور ۱۳۰کشتی گیر از استان‌های خراسان شمالی، سمنان،مازندران و گلستان در شهر دلندبرگزار شد.

پهلوانک‌های چهار استان با انگیزه پیروزی آمده‌ بودند تا روی تشک، حاصل ماه‌ها تمرین و تلاش خود را به نمایش بگذارند.

تلاش مربیان در حاشیه تشک کشتی هم مکمل تلاش کشتی‌گیران در داخل آن بود.

لبخند پیروزی بر چهره یک کشتی‌گیر و اشک شکست در چشمان دیگری؛ دو روی واقعی این رقابت ورزشی بود.