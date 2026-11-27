در ادامه اجتماعات شبانه مردم در استان مرکزی

۲۷۱ شب ایستادگی؛ مردم بسیجی پای آرمان‌های انقلاب

مردم استان مرکزی در دویست‌وهفتاد و یکمین شب اجتماعات شبانه، با لبیک به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج، بر تداوم حضور در صحنه و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.