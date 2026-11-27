مردم استان مرکزی در دویستوهفتاد و یکمین شب اجتماعات شبانه، با لبیک به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج، بر تداوم حضور در صحنه و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی در دویستوهفتاد و یکمین شب اجتماعات شبانه، با حضور در این گردهماییها، پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با تأکید بر حفظ روحیه و تفکر بسیجی، اعلام کردند تا پای جان بر عهد خود با آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب، وحدت و همبستگی را حفظ خواهند کرد.