

علی‌اصغر عزتی‌پاک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: گفتمان برآمده از انقلاب اسلامی در اوایل دهه ۷۰ با رضا امیرخانی وارد ادبیات داستانی شد؛ مسیری که به‌تدریج گسترش یافت و ابعاد و سویه‌های مختلف آن در داستان ایران نمایان شد.

وی افزود: او در میدان داستان ایران و فرهنگ کشور، نقشی مهم و تأثیرگذار داشت و امیدوارم جای خالی‌اش پر شود؛ هرچند جایگزین کردن نویسنده‌ای با چنین ابعاد شخصیتی، وسعت نگاه، رواداری و هوشی دشوار است.

رضا امیرخانی که زاده‎ سال ۱۳۵۲ در تهران بود، آذر ماه سال گذشته بر اثر حادثه سقوط پاراگلایدر دچار سانحه شد و دوم آذرماه امسال بعد از حدود یک سال از دنیا رفت.