به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه آستانه اشرفیه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تأکید بر پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله حیاتی افزایش جمعیت گفت: ارائه مشوق‌هایی مانند مسکن و تسهیلات از سوی مسئولان نباید با تأخیر همراه باشد، چرا که تأخیر در اجرای قوانین، اثربخشی آنها را از بین می‌برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد طیبی، بابیان اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر جنگ‌های تحمیلی نظامی و اقتصادی، با اقتدار ایستاده است افزود: مقاومت نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در مقابل دشمن نشان‌دهنده اقتدار پدافند و نیرو‌های نظامی ماست.