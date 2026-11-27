ناصر فیض (شاعر) گفت: رضا امیرخانی همواره از معمولی بودن فاصله می‌گرفت و تلاش می‌کرد ظرفیت‌های پنهان زبان فارسی و افق‌های تازه‌ای در ادبیات داستانی را به مخاطبان نشان دهد.



ناصر فیض در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مرحوم امیرخانی از آن دسته آدم‌هایی بود که نمی‌خواست مطابق معمول رفتار کند، حتی زمانی که شیوه متفاوتی در جدا‌نویسی کلمات پیشنهاد کرد هدفش نشان دادن ظرفیت‌های دیگری از زبان فارسی بود.

وی افزود: بسیاری از اتفاق‌های تازه در ادبیات و زبان، در ابتدای مطرح شدن با مخالفت روبه‌رو می‌شوند؛ همان‌طور که نیما یوشیج نیز در زمان طرح شیوه تازه شعرش با اعتراض مواجه شد. اما پیشنهاد دادن و گشودن مسیر‌های تازه، خود ارزشمند است حتی اگر همه آن پیشنهاد‌ها به نتیجه نرسند.

این شاعر افزود: رضا امیرخانی حتی در زندگی شخصی‌اش به دنبال فاصله گرفتن از روزمرگی بود. بار‌ها درباره خطر‌های پرواز با او صحبت می‌کردم، اما او می‌گفت باید آن بالا باشی تا از روزمرگی فاصله بگیری و لذت کشف و تجربه چیز‌های تازه را درک کنی. همین روحیه در نوشته‌ها و شیوه کارش هم وجود داشت.

ناصر فیض در پایان گفت: استقبال گسترده و حضور افراد با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوت نشان می‌دهد رضا امیرخانی شخصیتی معمولی نبود و او توانسته بر طیف‌های مختلف جامعه تأثیر بگذارد.

رضا امیرخانی دوم آذر بعد از عوارض ناشی از سقوط از ارتفاع درگذشت.

در مراسم تشییع و تدفین مرحوم رضا امیرخانی در بهشت زهرا (س) , آقای حسین محمدی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حضور داشت.

رضا امیرخانی متولد سال ۱۳۵۲ که در زمینه ادبیات داستانی آثار شاخص و ماندگاری خلق کرد.

کتاب‌های ارمیا، سفرنامه سیستان (ده روز با رهبر)، من او و رهش از جمله کتاب‌های اوست.