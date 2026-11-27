به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌ الاسلام حسن ترابی با اشاره به تلاش‌های گسترده آمریکا برای تضعیف توان دفاعی و نظامی ایران در ۹ ماه گذشته گفت: آمریکا تمامی ظرفیت و توان خود را به میدان آورد تا توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران را نابود کند، اما امروز رسانه‌ها و مقامات آمریکایی صراحتاً به توان موشکی و پهپادی ایران اذعان و اعتراف می کنند که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی با قدرت و دقت بیشتری نسبت به گذشته به اهداف خود اصابت می‌کنند.

او افزود: این رویکرد جدید، محاسبات دشمن آمریکایی را با چالش جدی مواجه کرده و خواب راحت را از او گرفته است.

امام جمعه رباط کریم در بخش دیگری با اشاره به فرارسیدن بیستم جمادی‌ الثانی،سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، این مناسبت فرخنده را یادآور جایگاه بی‌بدیل و مقام والای آن بانوی بزرگ اسلام دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) بزرگ بانویی است که خلقت وامدار وجود مبارک اوست و هنگامی که به عبادت می‌ایستاد، نور وجودش آسمان‌ها را فرامی‌گرفت و خداوند متعال، اخلاص و بندگی او را در برابر فرشتگان به نمایش می‌گذاشت.

وی افزود: آن حضرت درجایگاه همسری، درس وفاداری و فداکاری را به زنان عالم آموخت و در دامان پرفضیلت خویش فرزندانی را تربیت کرد که تجسم عینی همه خوبی‌ها، فضیلت‌ها و زیبایی‌های انسانی بودند.