میلان مهاباد با نمایشی موفق در مرحله گروهی و کسب ۸ امتیاز، مقتدرانه صدرنشین گروه جنوب شد و به مرحله بعد مسابقات فوتبال لیگ نخبگان جوانان آذربایجان غربی راه یافت.

صعود میلان مهاباد به مرحله بعد لیگ نخبگان جوانان آذربایجان غربی

صعود میلان مهاباد به مرحله بعد لیگ نخبگان جوانان آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تیم فوتبال میلان مهاباد با کسب ۸ امتیاز، به‌عنوان تیم نخست گروه جنوب آذربایجان غربی به مرحله بعد مسابقات لیگ نخبگان جوانان زیر ۲۰ سال استان صعود کرد.

در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان جوانان زیر ۲۰ سال آذربایجان غربی، تیم میلان مهاباد امروز در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف تیم تراکتورسازان میاندوآب رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نماینده مهاباد با کسب دو پیروزی و دو تساوی و مجموع ۸ امتیاز، موفق شد عنوان تیم نخست منطقه جنوب استان را به خود اختصاص دهد و جواز حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها را کسب کند.

تیم تراکتورسازان میاندوآب نیز با ۶ امتیاز به‌عنوان تیم دوم منطقه جنوب به مرحله بعد صعود کرد.

همچنین از منطقه شمال آذربایجان غربی، تیم‌های پاس ارومیه و شمس خوی جواز حضور در مرحله بعد این مسابقات را به دست آوردند.