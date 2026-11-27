به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این مسابقات که به مدت ۲ روز و با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای برگزار شد با استقبال خوب جوانان رو‌به‌رو شد.

مسابقات این رشته ورزشی به شکل منظم زیر نظر هیئت بیلیارد آبادان برگزار می‌شود و نفرات برتر در مسابقات قهرمانی استان حضور می یابند.

این رقابت‌ها در سه دور برگزار می‌شود.

دور دوم این رقابت‌ها با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها، نتایج به شرح زیر اعلام شد:

مقام اول: عباس محمدی

مقام دوم: حامد فاصله

مقام سوم: احمد حائری

مقام چهارم: مهدی دهدشتی.