به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و خیبر خرم‌آباد در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵ امروز جمعه ۶ آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر خیبر به پایان رسید.

قضاوت این مسابقه بر عهده حسین زمانی بود و دو تیم در شرایطی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که شمس‌آذر برای کسب امتیاز و بهبود وضعیت خود در جدول رده‌بندی تلاش می‌کرد و خیبر نیز به دنبال کسب پیروزی در خانه حریف بود.

این مسابقه در نیمه نخست با تلاش دو تیم برای رسیدن به دروازه یکدیگر دنبال شد، اما در نهایت هیچ‌کدام از بازیکنان نتوانستند دروازه حریف را باز کنند تا دو تیم بدون گل زده به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیز رقابت دو تیم برای رسیدن به گل ادامه داشت و در حالی که به نظر می‌رسید این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد، خیبر در دقیقه ۸۴ موفق شد قفل دروازه شمس‌آذر را باز کند.

امیررضا تیموری در این دقیقه روی پاس حمیدرضا ضروری موفق شد تنها گل مسابقه را به ثمر برساند تا خیبر با یک گل از میزبان خود پیش بیفتد. شمس‌آذر پس از دریافت گل تلاش کرد نتیجه را تغییر دهد، اما در نهایت نتوانست به گل تساوی دست پیدا کند و این مسابقه با برتری یک بر صفر خیبر خاتمه یافت.

با کسب سه امتیاز این مسابقه، خیبر خرم‌آباد ۱۷ امتیازی شد و در رده دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. شمس‌آذر نیز با ۷ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول باقی ماند تا شرایط این تیم در هفته چهاردهم همچنان دشوار باشد.

به این ترتیب، خیبر با پیروزی در قزوین توانست سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورد و شمس‌آذر در نخستین مسابقه خود فرصت کسب امتیاز در خانه را از دست داد.