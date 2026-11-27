به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مبشری افزود: دراین اقدام خداپسندانه بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد کار‌های درمانی دندان برای آن‌ها انجام شد.

وی افزود: انتظار داریم در این دو روز بیش از ۶۰۰ خدمت انجام شود و همه این خدمات رایگان خواهد بود و امیدواریم این اقدامات تداوم داشته باشد.

مسئول تیم درمانی گروه جهادی شهید ابراهیم هادی گفت: در این گروه جهادی بیش از ۵۶ نفر از دندانپزشکان استان حضور دارند.

بقایی افزود: جرم گیری، جراحی، ترمیم و خدمات پیشگیرانه بیماری‌های دهان و دندان از جمله خدمات ارائه شده خواهد بود.