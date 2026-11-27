سامانه هویت یکتای من «سهیم» با ارائه ۲۱ خدمت ثبت احوال، امکان دسترسی غیرحضوری و برخط شهروندان به مدارک و اطلاعات هویتی را فراهم کرده است.

خدمات هویتی، بی‌نیاز از مراجعه حضوری؛ دسترسی برخط شهروندان به مدارک و اطلاعات هویتی

خدمات هویتی، بی‌نیاز از مراجعه حضوری؛ دسترسی برخط شهروندان به مدارک و اطلاعات هویتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: سامانه سهیم با اتصال به سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان)، امکان احراز هویت الکترونیکی را فراهم کرده و در حال حاضر ۲۱ خدمت ثبت احوال در این بستر ارائه می‌شود که تازه‌ترین آنها کیف هویتی است.

مجید طاعتی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، بخش عمده‌ای از نیاز‌های شهروندان به خدمات ثبت احوال به‌صورت غیرحضوری قابل انجام است و افراد پس از احراز هویت در سامانه هدا می‌توانند با مراجعه به نشانی sahim.sabteahval.ir به مدارک هویتی خود به‌صورت برخط دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اضافه شدن خدمت شجره‌نامه به این سامانه گفت: شهروندان از این طریق می‌توانند اطلاعات نسبی و سببی خود را مشاهده کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی، درخواست پایگاه اطلاعات خانواده، تغییر نشانی و آدرس و دسترسی به شناسنامه دیجیتال را از دیگر خدمات سامانه سهیم برشمرد و افزود: ورود به این پایگاه اطلاعاتی از طریق سامانه هدا و با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند امکان‌پذیر است.

کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات، از مزایای استفاده از سامانه سهیم است.