

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار گیلان به همراه رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، همزمان با روز ملی پرندگان مهاجر، از مرکز جامع آموزش پرنده نگری پناهگاه حیات وحش سلکه شهرستان صومعه سرا بازدید کردند.

هادی حق‌شناس و غلامرضا تاجگردون در این بازدید، وضعیت زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی انزلی و راهکار‌های تأمین اعتبارات ملی برای احیای این تالاب را بررسی کردند.

تأمین منابع مالی برای احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری پساب شهری با هدف کاهش ورود آلاینده‌ها به تالاب انزلی، از دیگر محور‌های این بازدید بود.

همچنین در این بازدید، بر ضرورت حفاظت از زیستگاه پرندگان مهاجر، صیانت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی پناهگاه سلکه تأکید شد.