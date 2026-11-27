مدیر عامل موسسه جهش با اشاره به چگونگی تاب آوری در اقشار مختلف مردم در شرایط فعلی کشور گفت: دراین گردهمایی نقش معنویت و آیات و روایات در افزایش تاب آوری اقشار مختلف مردم بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دعایی افزود: در همین خصوص نظرات و پیشنهادات اعضاء جمع آوری می‌شود و به عنوان خروجی تقدیم مسئولان استان می‌شود.

وی افزود: ارتقای تاب آوری در جامعه، نقش مهم همدلی و ایستادگی مردم در برابر دشمن از مباحث این نشست بود.



این گردهمایی صبح امروز جمعه در حوزه علمیه محمدیه یزد برگزار شد.