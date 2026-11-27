مصاف تیم‌های فوتبال پیکان و فولاد برنده‌ای نداشت و دو تیم امتیاز‌ها را تقسیم کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پیکان و فولاد خوزستان در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵ امروز جمعه ۶ آذر در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این مسابقه بر عهده موعود بنیادی‌فرد بود و دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند تا هر کدام به یک امتیاز از این مسابقه دست پیدا کنند.

شاگردان حمید مطهری که با هدف کسب سه امتیاز و حفظ جایگاه خود در جمع تیم‌های بالای جدول پا به این مسابقه گذاشته بودند، در نهایت به تساوی رضایت دادند. فولاد با این نتیجه ۲۵ امتیازی شد و با حفظ جایگاه سوم جدول رده‌بندی، به کار خود در هفته چهاردهم پایان داد.

در سوی مقابل، شاگردان ساکت الهامی نیز که به دنبال کسب امتیاز در این دیدار خانگی بودند، با یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کردند. پیکان با این تساوی ۱۵ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.

به این ترتیب، فولاد خوزستان با وجود توقف مقابل پیکان توانست جایگاه خود را در جمع مدعیان حفظ کند و پیکان نیز با کسب یک امتیاز، به روند امتیازگیری خود در رقابت‌های لیگ برتر ادامه داد.

پایان بازی با تساوی بدون گل؛ فولاد با ۲۵ امتیاز در رده سوم و پیکان با ۱۵ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار گرفت.