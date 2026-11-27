رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با تأکید بر نبود کمبود در حوزه کارتن و مقوای بسته‌بندی گفت: تولید داخلی این محصولات فراتر از نیاز کشور است و حتی امکان صادرات نیز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل روغنی در حاشیه سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته، با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن کاغذ در کشور افزود: با وجود مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و دشواری واردات خمیر کاغذ، تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند روند تولید و تأمین نیاز داخلی را حفظ کنند.

وی نیاز کشور به کاغذ مورد استفاده در چاپ کتاب‌های درسی را حدود ۴۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: تأمین این نیاز با توجه به محدودیت‌های موجود در حال انجام است.



رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به وضعیت تولید مقوا و کارتن بسته‌بندی گفت: نیاز کشور در این بخش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، اما تولید داخلی از این میزان فراتر می‌رود و امکان صادرات نیز برای تولیدکنندگان وجود دارد.

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روغنی افزود: مقوای مورد استفاده در صنایع بهداشتی نیز به‌طور کامل در داخل تولید می‌شود و در مجموع، در حوزه صنایع سلولزی با وجود وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، کمبود قابل توجهی در بازار وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های مواد اولیه گفت: طولانی بودن روند تخصیص ارز و نوسانات نرخ آن از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات است.

روغنی همچنین کیفیت محصولات تولید داخل را قابل رقابت با نمونه‌های جهانی دانست و گفت: ماشین‌آلات و تجهیزات مناسبی در حوزه تولید کاغذ، چاپ و بسته‌بندی در کشور نصب شده و شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند در سطح بین‌المللی نیز توانمندی خود را نشان دهند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت تولیدکنندگان این صنعت گفت: فعالان صنعت سلولزی با وجود محدودیت‌های ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه، تلاش می‌کنند روند تولید کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.