از زادگاه خانوادگی در ساوه تا میدان‌های مبارزه و مقاومت

چمران؛ مردی که نام ایران را در تاریخ مجاهدت ماندگار کرد

شهید دکتر مصطفی چمران، دانشمند و فرمانده‌ای که علم، ایمان و مبارزه را در هم آمیخت، با ریشه‌های خانوادگی برخاسته از ساوه، از میدان‌های مقاومت لبنان تا جبهه‌های دفاع از ایران، نام خود را در تاریخ مبارزه با ظلم و دفاع از آرمان‌ها ماندگار کرد.