از زادگاه خانوادگی در ساوه تا میدانهای مبارزه و مقاومت
چمران؛ مردی که نام ایران را در تاریخ مجاهدت ماندگار کرد
شهید دکتر مصطفی چمران، دانشمند و فرماندهای که علم، ایمان و مبارزه را در هم آمیخت، با ریشههای خانوادگی برخاسته از ساوه، از میدانهای مقاومت لبنان تا جبهههای دفاع از ایران، نام خود را در تاریخ مبارزه با ظلم و دفاع از آرمانها ماندگار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شهید دکتر مصطفی چمران از چهرههای برجسته علمی و مبارزاتی تاریخ معاصر ایران بود که با پیوند دانش، ایمان و روحیه مجاهدت، مسیری متفاوت در زندگی خود رقم زد.
ریشههای خانوادگی این شهید به شهرستان ساوه بازمیگردد؛ شهری که نام آن با یاد یکی از چهرههای ماندگار مبارزه و مقاومت گره خورده است.
چمران در مسیر مبارزاتی خود، از نقشآفرینی در شکلگیری جریان مقاومت در لبنان تا حضور در عرصه دفاع از ایران، ردپایی ماندگار بر جای گذاشت و به نمادی از پیوند علم و تعهد در راه مبارزه با ظلم تبدیل شد.