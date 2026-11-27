به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هدف از برگزاری بخش غیررقابتی «مستند برای نوجوان» معرفی سینمای مستند جهانی به نوجوانان، ایجاد تمرکز بر تجربه و گفت‌و‌گو، پایه‌گذاری برای توسعه دانش سینمایی نسل تازه و پرورش فیلمسازان برای آینده و ایجاد انگیزه در مستندسازان برای ساخت فیلم‌هایی برای مخاطب نوجوان است.

این مستند‌ها عبارتند از:

«اجرای خیابانی» ساخته انگین چتین کایا و اوزگور اوغوز/ تولید ترکیه ۲۰۲۶

«کابوی» ساخته آندره هومان/ تولید آمریکا و آلمان ۲۰۲۵

«الحسام، یک مرد» ساخته شهاب احمد النصری/ تولید عمان ۲۰۲۵

«مواظب باشید بچه‌ها در حال بازی‌اند» ساخته آنا باربارا ایگلسیاس و ایدویا گاستون سانچز / تولید آرژانتین، فلسطین و اسپانیا ۲۰۲۵

«باغ وحش» ساخته الکسی شاباروف/ تولید روسیه ۲۰۲۶

«خلقت» ساخته کنستانتین پسیانیکوف/ تولید روسیه ۲۰۲۶

«سلطان پوما» ساخته فرناندو اورنیاموماری/ تولید اسپانیا، برزیل، آرژانتین و انگلستان ۲۰۲۶

«زیکو، سامورایی کوئنتینو» ساخته ژوآنو واینر/ تولید برزیل و آلمان ۲۰۲۶

«قد و قواره مهمه؟» ساخته آدوراتور پاسیفیم هاتگکیمانا/ تولید رواندا ۲۰۲۶

«آسوراتیاگش: در مسیر وان چمپیونشیپ» ساخته رایان آنتونی شورت/ تولید مالزی ۲۰۲۶

«زندگی لِن» ساخته استیون ووترلود/ تولید هلند ۲۰۲۵

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.