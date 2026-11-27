جانشین فرمانده سپاه الغدیر و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با حضور در منازل خانواده‌های شهدای بسیجی، از مقام شامخ شهدا و ایثارگری خانواده‌های آنان تجلیل کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای بزرگداشت هفته بسیج و تجلیل از خانواده‌های شهدا، هیئتی از مسئولان سپاه الغدیر و بنیاد شهید با حضور در منازل خانواده‌های شهدای دفاع مقدس، به سرکشی و دیدار با آنان پرداختند. در این مراسم که با هدف پاسداشت فداکاری‌های این شهدای رزمنده برگزار شد، بر جایگاه رفیع بسیجیانی که در طول هشت سال دفاع مقدس با روحیه ایثارگری در خط مقدم نبرد حضور داشتند و با خون خود از مرز‌های کشور دفاع کردند، تأکید شد.

در این دیدارها، سردار نوری‌زاده، جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، و حجت‌الاسلام زارع، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، در کنار خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.

سردار نوری‌زاده با ابراز ارادت به پیشگاه شهدا و خانواده‌های آنان، خاطرنشان کرد که میراث بزرگ بسیج و ایثارگری‌های این عزیزان، سرمایه اصلی حفظ امنیت و اقتدار ملی است و تداوم این مسیر، وظیفه تمامی نسل‌های بعدی است.

حجت‌الاسلام زارع نیز در این نشست، ضمن تجلیل از ایثارگری‌های بی‌نظیر شهداء بسیجی، بر تکریم مستمر خانواده‌های آنان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که یادو خاطره این قهرمانان، همواره در قلب ملت زنده خواهد ماند، این دیدار‌ها که با فضای معنوی و صمیمانه همراه بود، بر ضرورت تبیین فرهنگ بسیج و الگوبرداری از سبک زندگی شهدا برای جوانان تأکید داشت.