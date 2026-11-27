نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حمله به مدرسه و دانش‌آموزان در واقع حمله به زندگی، آینده و امید مردم است و نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مراکز آموزشی در شکل‌گیری آینده ملت‌هاست.

حمله به مدرسه، حمله به زندگی و امید است

حمله به مدرسه، حمله به زندگی و امید است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود به استان خوزستان، امروز (جمعه ۶ آذر ماه) با دعوت حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس، وارد شهرستان شوشتر شد. نایب رییس مجلس در اولین برنامه کاری خود در شهرستان شوشتر، در آئین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی هنرستان ۱۲ کلاسه کاردانش کمال‌الملک این شهرستان حضور یافت.

حاجی بابایی در این مراسم که سید محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان، سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس و جمعی از مدیران استانی و محلی حضور داشتند، اظهار داشت: اگرچه اجرای طرح‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون خدماتی ارزشمند است، اما هیچ اقدامی با مدرسه‌سازی و فراهم کردن زمینه رشد و آموزش فرزندان این سرزمین قابل مقایسه نیست. مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست بلکه بخشی از زندگی و آینده دانش‌آموزان را شکل می‌دهد و به همین دلیل توجه به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

او با اشاره به حمله دشمن به مدرسه میناب بیان کرد: حمله به مدرسه و دانش‌آموزان در واقع حمله به زندگی، آینده و امید مردم است و این اقدام نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مراکز آموزشی در شکل‌گیری آینده ملت‌هاست.

نایب رئیس مجلس با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و دست‌اندرکاران اجرای این طرح، مدرسه‌سازی را مصداق روشن صدقه جاریه دانست و گفت: آثار کار خیر مدرسه‌سازان با هر اقدام مثبت و موفقیتی که دانش‌آموزان در آینده رقم می‌زنند، تداوم پیدا می‌کند و این خدمت حتی پس از درگذشت افراد نیز ماندگار خواهد بود.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان خوزستان و شهرستان شوشتر، از تلاش‌های نماینده مردم منطقه در مجلس، استاندار خوزستان و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی مسئولان و خیرین، زمینه اجرای طرح‌های بیشتری در حوزه آموزش و پرورش فراهم شود. دانش‌آموزان مهمترین سرمایه کشور هستند. ایران آینده خود را از مسیر آموزش و پرورش می‌سازد و هرگونه سرمایه‌گذاری و حمایت از دانش‌آموزان در هر نقطه از کشور، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت و آبادانی ایران است.

نایب رئیس مجلس در ادامه برنامه‌های خود در شهرستان شوشتر، از ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان که در وقایع دی ماه دچار آتش سوزی شده بود بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت بازسازی این ساختمان قرار گرفت.