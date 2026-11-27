به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالکریم حسین‌زاده در نشست با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نمایندگان اقشار مختلف استان ایلام، اظهار کرد: با احداث ۳۱ خانه استانی؛ از جمله «خانه ایلام» در پایتخت، تمامی محصولات مجهز به شناسه کیو‌آرکد (QR Code) خواهند شد؛ تا امکان معرفی، سفارش‌گیری و فروش بدون واسطه فراهم شود.

وی ادامه داد: این طرح به صورت یک زنجیره متصل اجرا می‌شود؛ به طوری که در روستا‌ها و دهستان‌ها مراکز تجمیع، در شهرستان‌ها نمایشگاه‌های منطقه‌ای، در مرکز استان بازار استانی و در نهایت اتصال به پایتخت شکل می‌گیرد. این زنجیره به صورت پایلوت در دو استان ایلام و قم کلید خواهد خورد.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های اولیه با شهرداری تهران انجام شده و مقرر است این فضا‌های نمایشگاهی با مشارکت سه‌جانبه میان معاونت توسعه روستایی، شهرداری تهران و استانداری‌ها ایجاد شود.

حسین‌زاده با انتقاد از حاشیه سود نامتعارف واسطه‌ها در اقتصاد کشاورزی و دامی افزود: هدف غایی از راه‌اندازی این شبکه بازار، حذف دلالانی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد سود زحمات تولیدکنندگان را به جیب می‌زنند؛ سود منطقی واسطه‌گری باید ۵ تا ۱۰ درصد باشد؛ اما در واقع بیشتر از این است؛ به گونه‌ای که دسترنج زنان و مردان پرتلاش روستا‌ها را به تاراج می‌برند.

وی تأکید کرد: تک‌تک مطالبات، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را یادداشت و ثبت کرده‌ام و برای به ثمر نشستن آنها از هیچ تلاشی در هیئت دولت دریغ نخواهم کرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نحوه پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده افزود: موضوعات مطرح‌شده در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند؛ بخشی از آنها نیازمند مصوبه هیئت دولت است که با تمام توان در دولت برای آنها خواهیم جنگید و دفاع می‌کنیم؛ بخشی دیگر از طریق رایزنی و دیپلماسی چهره‌به‌چهره میان این معاونت و وزرای مربوطه پیگیری می‌شود و بخشی هم که در حیطه اختیارات درون‌سازمانی معاونت توسعه روستایی است، بی‌درنگ در مسیر اجرا و حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.