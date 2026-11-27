معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، با اشاره به مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در حمایت از دهک‌های کم درآمد اقتصادی، از افزایش چشمگیر روند تخصیص تسهیلات اشتغال و برنامه‌های جدید برای اتصال جامعه هدف به بازار کار خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مالک حسینی، بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: شرایط زندگی انسان‌ها همواره در حال تغییر است؛ لذا وظیفه ما این است که مسئولیت اجتماعی خود را در قبال گروه‌های هدف، از جمله جامعه هدف سازمان بهزیستی، به عنوان یک مأموریت انسانی انجام دهیم.

وی با اشاره به بودجه سال جاری افزود: در قانون بودجه امسال، تخصیص منابع میان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با هدف حمایت از دهک‌های پایین جامعه، با رویکردی جدی دنبال می‌شود. هدف نهایی ما این است که جامعه هدف را از حالت کمک‌های مستمر خارج کرده و به سمت معیشت پایدار و توانمندسازی سوق دهیم.

معاون وزیر کار با اشاره به چالش ناترازی در بازار کار، افزود: سامانه جستجوی شغل ما به‌طور مستمر در حال فعالیت است تا فرصت‌های شغلی را در سراسر کشور شناسایی کند. یکی از چالش‌های اصلی، عدم توازن میان مناطق عرضه و تقاضای نیروی کار است که ما در پی اجرای برنامه‌های استانی هستیم تا از طریق تعامل چهره‌به‌چهره، سامانه را در سطح محلی جا بیندازیم و ناترازی‌های منطقه‌ای را رفع کنیم.

رشد بی‌سابقه در تخصیص تسهیلات اشتغال

حسینی در پایان با اشاره به تحول در روند تسهیلات اشتغال گفت: در سال گذشته، روند ابلاغ و جذب تسهیلات با تأخیر روبه‌رو بود و میزان پرداخت‌ها بسیار ناچیز بود، اما امسال با اصلاح آیین‌نامه‌ها و تلاش دستگاه‌ها، بیش از ۶۸ پرونده با موفقیت تشکیل و ارسال شده و روند پرداخت‌ها به شدت تسریع شده است. امیدواریم تا پایان سال، نرخ جذب تسهیلات به بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.