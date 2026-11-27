به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در پیامی به مناسبت روز بسیج گفت: بسیج از دستاورد‌های مبتکرانه امام خمینی (ره) برای بهره‌گیری از تمام توانمندی‌های مردم است. امام خامنه‌ای از آن حمایت و سید حسن نصرالله به تقویت حضور آن در لبنان کمک کرد. جانفشانی‌های رزمندگان و خانواده شریف مقاومت زیاد است، اما این بهای عزتی است که همگی ما به دنبال آن بودیم.

دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تمجید از فداکاری‌ها و نقش جوانان بسیجی در پایداری مقاومت، بر ادامه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کنار آمادگی برای دفاع در برابر دشمن اسرائیلی تأکید کرد و بسیج را الگویی شکست‌ناپذیر دانست.

متن پیام دبیر کل حزب الله به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز بسیج در ۲۶ نوامبر، روز آغاز سازماندهی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملت با جوانان، مردان، زنان و نوجوانانش از جایگاه‌های مختلف عملی‌شان در جامعه است؛ اینان کسانی که در عرصه‌های جهاد و نهضت اجتماعی مشارکت می‌کنند و با فدا کردن جان و اموال خود داوطلبانه در مسیر تحقق استقلال، آزادی، عزت و حفاظت از نسل‌ها در مسیر درست گام برمی‌دارند.

بسیج از ابتکارات امام خمینی (ره) برای سازماندهی و بهره‌گیری از توانمندی‌های همه افراد ملت است؛ ابتکاری که امام شهید خامنه‌ای (قدس سره) آن را پیگیری، تأیید و حمایت کردند. همچنین سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله تعالی علیه)، شهدای پاک و همه جانبازان در تقویت تشکیلات و حضور بسیج در لبنان سهیم بودند.

جوانان بسیجی به راه و سیره اسلام ناب محمدی، در چارچوب ولایت پایبند هستند و پرچم امام مهدی (عج) را بر دوش دارند. آنان مجاهدان شهادت‌طلبی هستند که به سیدالشهدا، امام حسین (علیه السلام)، اقتدا می‌کنند و این توصیف الهی درباره آنان صدق می‌کند:

«أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ».

«در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد عطا می‌کند.»‌ ای بسیجیان، شما حضوری جهادی و استثنایی در میدان جهاد و مقاومت از خود به نمایش گذاشتید و سهم بزرگی در پایداری مقاومت اسطوره‌ای ما داشتید.

«فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».

«برخی از آنان عهد و پیمان خود را به انجام رساندند و برخی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.»

میدان‌ها و مواضع فداکاری، گواه شور، شجاعت و پایداری شما هستند. ما در کنار یکدیگر درخشش خانواده‌ها، نزدیکان و فرزندانمان را تجربه کردیم؛ آنها کسانی هستند که با نیرویی نورانی، بسیج را تقویت کردند؛ نیرویی که همگان آن را مشاهده کردند در حالی که با فداکاری، امید و اطمینان به پیروزی، می‌درخشد.

فداکاری‌های مجاهدان، خانواده‌های شریف مقاومت و شما، بزرگ و عظیم است؛ اما این بهای عزتی است که همگی خواهان آن بوده‌ایم.

با حضور شما، دشمن اسرائیلی نخواهد توانست به اشغالگری در سرزمین ما ادامه دهد. به فعالیت‌های خود، تحصیل در دانشگاه‌ها، کسب‌وکار در فروشگاه‌ها و کشاورزی در زمین‌هایتان را همچون گذشته ادامه دهید و هر جا که لازم است، برای دفاع هوشیار باشید.

این الگوی بسیج شکست‌ناپذیر است. بسیجی هر جا که باشد، بنیان‌گذاری می‌کند (ساختار و تشکیلات ایجاد می‌کند)، می‌سازد، می‌آموزد، آموزش می‌دهد، کشاورزی می‌کند و از خانواده خود مراقبت می‌کند و در همان حال، با اراده‌ای راسخ، موضعی روشن و شجاعت در برابر دشمنان می‌ایستد.

این بسیج، همواره به اذن خداوند متعال پیروز است.