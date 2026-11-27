با معرفی دو گروه نمایشی بهعنوان نمایندگان استان برای جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
پایان سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مرکزی با معرفی برگزیدگان
سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مرکزی پس از سه روز اجرای آثار نمایشی، با معرفی برگزیدگان بخشهای مختلف و انتخاب دو گروه برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: از مجموع ۲۹ اثر ارسالشده به دبیرخانه سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان، پس از بررسی هیئت داوران، ۱۱ اثر از شهرهای اراک، ساوه، دلیجان و خمین برای حضور در بخش نهایی انتخاب شدند.
علی ایزدی افزود: آثار منتخب به مدت سه روز روی صحنه رفتند و در آیین اختتامیه، برگزیدگان بخشهای مختلف با رأی هیئت داوران معرفی شدند.
وی ادامه داد: در پایان داوری ۱۱ اثر راهیافته به بخش نهایی، دو گروه نمایشی نیز بهعنوان نمایندگان استان مرکزی برای رقابت در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انتخاب شدند.