سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مرکزی پس از سه روز اجرای آثار نمایشی، با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف و انتخاب دو گروه برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: از مجموع ۲۹ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان، پس از بررسی هیئت داوران، ۱۱ اثر از شهر‌های اراک، ساوه، دلیجان و خمین برای حضور در بخش نهایی انتخاب شدند.

علی ایزدی افزود: آثار منتخب به مدت سه روز روی صحنه رفتند و در آیین اختتامیه، برگزیدگان بخش‌های مختلف با رأی هیئت داوران معرفی شدند.

وی ادامه داد: در پایان داوری ۱۱ اثر راه‌یافته به بخش نهایی، دو گروه نمایشی نیز به‌عنوان نمایندگان استان مرکزی برای رقابت در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شدند.