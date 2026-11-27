تیم ملی شنا ایران با ترکیب امیر مطاعی و پارسا صفایی، برای حضور در رقابت‌های مسافت کوتاه قهرمانی جهان، راهی چین شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی شنا ایران با ترکیب امیر مطاعی و پارسا صفایی، برای حضور در رقابت‌های مسافت کوتاه قهرمانی جهان، راهی چین شد.

امیر مطاعی، دارنده حدنصاب ورودی A، در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه و پارسا صفایی، دارنده حدنصاب ورودی B، در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر کرال پشت، نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات خواهند بود.

رقابت‌های مسافت کوتاه قهرمانی جهان از ۱۰ آذر آغاز می‌شود و هدایت تیم ملی شنا ایران در این رقابت‌ها بر عهده محمد دلجو و حامد مبرز است.