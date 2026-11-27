ماجان مازندران در دیدار هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان، برابر استقلال تهران در سه ست متوالی مغلوب شد و نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم والیبال زنان استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، در خانه والیبال تهران با نتیجه سه بر صفر ماجان مازندران را شکست داد و به دومین پیروزی خود در این رقابت‌ها رسید.

این دیدار امروز جمعه، ششم آذر، برگزار شد و استقلال در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ به برتری رسید تا ماجان مازندران نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.

هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران با برگزاری ۶ دیدار در شهرهای تهران، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.

ترکیب آغازکننده استقلال در این مسابقه شبنم علیخانی، سپینود دست‌برجن، فاطمه خلیلی، آیدا ولی‌نژاد، سودابه باقرپور، زهرا صالحی و زهرا بخشی به‌عنوان لیبرو بود.

آیدا باقرنیا، زهرا جعفری، ستایش شعبانی، النا همایونی‌راد، نگار حسینی، ستایش حسینی و عسل ولی‌پور به‌عنوان لیبرو نیز ترکیب آغازکننده ماجان را تشکیل دادند.

قضاوت این دیدار برعهده ملیحه نوری و سمانه اسدیان به‌عنوان داوران اول و دوم بود و کبری رضایی و لیلا اعلایی نیز ناظران فنی و داوری مسابقه بودند. این دیدار ۸۶ دقیقه طول کشید.