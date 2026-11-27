حمید زحمت‌کش، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان دادگستری لارستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حمید زحمت‌کش، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ساختمان دادگستری لارستان به شهادت رسید.

این شهید خدمت ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، در حمله جنایتکارانه به ساختمان دادگستری لارستان، جان خود را در راه انجام مسئولیت حرفه‌ای و خدمت به مردم فدا کرد.

شهید زحمت‌کش که از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در رشته مهندسی عمران بود، همزمان با فعالیت‌های دانشگاهی، به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری نیز مشغول به خدمت بود.

در جریان این حمله هوایی که به ساختمان دادگستری لارستان انجام شد، ۱۸ نفر از کارکنان قضایی و شهروندان مراجعه‌کننده به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.

شهادت وی یادآور ایثار انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط، بر تعهد و مسئولیت‌های خود ایستادگی می‌کنند.