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گاوداری ۲ هزار رأسی دهگلان با هدف اشتغال ۵۰۰ نفر و تأمین شیر و گوشت بیش از یک دهه است در تعطیلی به سر میبرد طرحی ملی که هنوز به اهداف اولیه خود نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قرار بود اینجا چرخ تولید بچرخد و برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود، اما امروز، از آن همه وعده تنها یک مجموعه تعطیل باقی مانده است.
گاوداری ۲ هزار رأسی دهگلان، سال ۹۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهرهبرداری رسید.
اما فعالیت آن تنها یک سال دوام آورد و پس از آن تعطیل شد.
به گفته ساعدی سرمایهگذار طرح، نبود حمایت و اقدام مؤثر مسئولان از عوامل اصلی توقف این پروژه بوده است.
حالا پرسش اصلی اینجاست سرنوشت سرمایهگذاری انجامشده و ظرفیت عظیم این مجموعه چه میشود و چه زمانی قرار است وعدههای اشتغال و تولید، از روی کاغذ به عرصه عمل برسند؟
بیش از یک دهه تعطیلی سرمایهای که میتوانست موتور تولید و اشتغال دهگلان باشد، همچنان خاک میخورد و وعده احیای آن در انتظار اقدام عملی مسئولان است.