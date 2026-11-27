به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قرار بود اینجا چرخ تولید بچرخد و برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود، اما امروز، از آن همه وعده تنها یک مجموعه تعطیل باقی مانده است.

گاوداری ۲ هزار رأسی دهگلان، سال ۹۴ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

اما فعالیت آن تنها یک سال دوام آورد و پس از آن تعطیل شد.

به گفته ساعدی سرمایه‌گذار طرح، نبود حمایت و اقدام مؤثر مسئولان از عوامل اصلی توقف این پروژه بوده است.

حالا پرسش اصلی اینجاست سرنوشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده و ظرفیت عظیم این مجموعه چه می‌شود و چه زمانی قرار است وعده‌های اشتغال و تولید، از روی کاغذ به عرصه عمل برسند؟

بیش از یک دهه تعطیلی سرمایه‌ای که می‌توانست موتور تولید و اشتغال دهگلان باشد، همچنان خاک می‌خورد و وعده احیای آن در انتظار اقدام عملی مسئولان است.