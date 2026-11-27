به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی‌محمد شیخ‌بگلو اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جلفا امروز در حین گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت، به حضور افرادی در پناهگاه حیات‌وحش کیامکی مشکوک شدند و بلافاصله عملیات شناسایی و دستگیری متخلفان آغاز شد.

وی افزود: پس از چندین ساعت تعقیب و گریز در مناطق سخت‌گذر این پناهگاه، مأموران موفق به دستگیری متخلفان شدند. در بازرسی از آنان یک قبضه سلاح شکاری، ۱۵ عدد فشنگ و یک دستگاه دوربین دوچشمی کشف و ضبط شد.

رئیس پارک ملی کیامکی تأکید کرد: متخلفان پیش از هرگونه شکار حیات‌وحش شناسایی و دستگیر شدند و با اقدام به‌موقع محیط‌بانان، از وقوع جرم در این زیستگاه ارزشمند جلوگیری به عمل آمد.

شیخ‌بگلو خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل مستندات و تشکیل صورت‌جلسه، برای طی مراحل قانونی و صدور حکم قضائی به مراجع ذی‌صلاح شهرستان جلفا ارجاع شد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از تنوع زیستی کیامکی اولویت یگان حفاظت محیط زیست است تصریح کرد: عملیات گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت این پارک به صورت شبانه‌روزی و با جدیت تداوم دارد و با هرگونه تعرض به حیات‌وحش، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

پناهگاه حیات‌وحش کیامکی با وسعتی بیش از ۹۰ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های جلفا، مرز‌های همجوار و مناطق کوهستانی شمال استان آذربایجان‌شرقی، یکی از ارزشمندترین و حساس‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود.

این منطقه به دلیل دارا بودن شرایط توپوگرافی خاص، اختلاف ارتفاع چشمگیر، وجود دره‌های عمیق، چشمه‌سار‌های متعدد و پوشش گیاهی متنوع، زیستگاه بومی گونه‌های شاخص جانوری است.