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دومین دوره لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان پسر باشگاههای کشور با قهرمانی تیم استان گلستان به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی مرحله برگشت دومین دوره رقابتهای لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان پسر باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵ به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران امروز (۶ آذر) برگزار شد.
نتایج آن به شرح زیر است:
هیئت ووشو شیراز ۱۳ – ۲ هیئت ووشو البرز
هیئت ووشو اردبیل ۵ – ۱۰ هیئت ووشو گلستان
رزمیران شیرافکن یزد ۴ – ۶ هیئت ووشو البرز
هیئت ووشو شیراز ۱۱ – ۴ هیئت ووشو مهاباد
هیئت ووشو اردبیل ۱۴ – ۱ هیئت ووشو البرز
هیئت ووشو گلستان ۸ – ۷ هیئت ووشو شیراز
هیئت ووشو مهاباد ۱۵ – ۰ رزمیران شیرافکن یزد
بدین ترتیب تیم هیئت ووشو استان گلستان بر رده نخست ایستاد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم هیئت ووشو شهرستان شیراز دوم شد و به مدال نقره رسید و تیم هیئت ووشو اردبیل نیز با قرارگیری در رده سوم به جام برنز این مسابقات دست یافت.
تیمهای هیئت ووشو شهرستان مهاباد، هیئت ووشو استان البرز و رزمیران شیرافکن یزد نیز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.