دومین دوره لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان پسر باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم استان گلستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی مرحله برگشت دومین دوره رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان پسر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۵ به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران امروز (۶ آذر) برگزار شد.

نتایج آن به شرح زیر است:

هیئت ووشو شیراز ۱۳ – ۲ هیئت ووشو البرز

هیئت ووشو اردبیل ۵ – ۱۰ هیئت ووشو گلستان

رزمیران شیرافکن یزد ۴ – ۶ هیئت ووشو البرز

هیئت ووشو شیراز ۱۱ – ۴ هیئت ووشو مهاباد

هیئت ووشو اردبیل ۱۴ – ۱ هیئت ووشو البرز

هیئت ووشو گلستان ۸ – ۷ هیئت ووشو شیراز

هیئت ووشو مهاباد ۱۵ – ۰ رزمیران شیرافکن یزد

بدین ترتیب تیم هیئت ووشو استان گلستان بر رده نخست ایستاد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم هیئت ووشو شهرستان شیراز دوم شد و به مدال نقره رسید و تیم هیئت ووشو اردبیل نیز با قرارگیری در رده سوم به جام برنز این مسابقات دست یافت.

تیم‌های هیئت ووشو شهرستان مهاباد، هیئت ووشو استان البرز و رزمیران شیرافکن یزد نیز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.