بیست‌وچهارمین سالگرد ارتحال آیت‌الله سید جواد میرسپاسی، از چهره‌های علمی و معنوی استان مرکزی، با حضور رئیس دیوان عالی کشور، استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان در تفرش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین گرامیداشت بیست‌وچهارمین سالگرد ارتحال عالم ربانی، حضرت آیت‌الله سید جواد میرسپاسی، شامگاه پنجشنبه پنجم آذرماه در مصلای ولایت تفرش برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این مراسم با یادآوری خاطراتی از سال‌های گذشته، به بیان ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی آیت‌الله میرسپاسی پرداخت و فروتنی و ارتباط عمیق ایشان با مردم را از برجسته‌ترین خصوصیات این عالم وارسته برشمرد.

وی استمرار برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله میرسپاسی پس از گذشت ۲۴ سال را نشانه جایگاه ماندگار و محبوبیت این شخصیت در میان مردم دانست.

در بخش دیگری از این آیین، از کتاب «یادنامه» به قلم نفیسه عبداللهی‌فرد رونمایی شد؛ اثری که با محوریت سیره علمی و معنوی آیت‌الله میرسپاسی و با هدف ثبت میراث علمی و ابعاد شخصیتی ایشان در تاریخ تفرش تألیف شده است.

استاندار مرکزی نیز با گرامیداشت یاد و نام آیت‌الله میرسپاسی، از ایشان به‌عنوان یکی از چهره‌های علمی و برجسته استان و شهرستان تفرش یاد کرد و با اشاره به پیشینه فرهنگی استان مرکزی، این خطه را سرزمین عالمان، دانشمندان و ادیبان دانست.

وی پاسداشت یاد و خاطره بزرگان علمی و معنوی را فرصتی برای معرفی سرمایه‌های ارزشمند استان و انتقال میراث فکری و معنوی آنان به نسل‌های آینده عنوان کرد.