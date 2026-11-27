رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۲۲ هزار تن مرکبات استان به ۹ کشور خبر داد و گفت: تعرفه گمرکی صادرات پرتقال از ۶۰ به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۲۲ هزار تن مرکبات استان به ۹ کشور خبر داد و گفت: صادرات مرکبات به کشورهای همسایه و روسیه به‌صورت روزانه در حال انجام است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسهیل صادرات افزود: تعرفه گمرکی صادرات پرتقال که پیش از این ۶۰ درصد بود، به ۲۰ درصد کاهش یافت؛ اقدامی که می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای حضور فعال‌تر در بازارهای صادراتی افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعالیت سورتینگ‌داران و واسطه‌های خارجی در استان گفت: پس از ارزیابی و تعیین شاخص‌های کیفی پرتقال، خرید و فروش این محصول با فعالیت صادرکنندگان و خریداران خارجی در حال انجام است.

تیموری همچنین از برنامه‌ریزی برای خرید و ذخیره‌سازی پرتقال به‌منظور تأمین میوه شب عید خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری تولیدکنندگان بزرگ استان در حال اجراست و امیدواریم مجموعه این اقدامات به پایداری قیمت مرکبات در بازار مازندران و استان‌های شمالی کمک کند.