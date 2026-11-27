به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ واشنگتن یک بار دیگر با استناد به آنچه «ظرفیت مازاد تولید صنعتی» و حمایت‌های دولتی از صنایع می‌خواند، تعرفه‌های جدیدی را برای کالا‌های وارداتی از ۱۴ اقتصاد جهان از جمله متحدان مهم خود در منطقه جنوب شرق آسیا پیشنهاد کرده است.

پیشنهاد جدید آمریکا تعرفه کالا‌های مالزی، اندونزی و تایلند می‌تواند تا ۲۵ درصد و کالا‌های سنگاپور تا ۲۰ درصد افزایش یابد، ویتنام نیز با پیشنهاد تعرفه‌ای تا سقف ۳۵ درصد بیشترین فشار را در میان کشور‌های جنوب شرق آسیا متحمل می‌شود.

این پیشنهاد با واکنش و نارضایتی دولت‌های منطقه روبه‌رو شده است و ژاپن این پیشنهاد را «مایه تأسف» خوانده و سنگاپور از این تصمیم ابراز ناامیدی شدید کرده است.

تایلند خواستار مذاکرات بیشتر برای کاهش تعرفه‌ها شده و اندونزی نیز در حال بررسی پیامد‌های این تصمیم است.

سیاست تعرفه‌ای ترامپ پیش‌تر با مانع قضایی روبه‌رو شده بود، دیوان عالی آمریکا در فوریه ۲۰۲۶، بخش عمده تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت او اکنون از مسیر‌های دیگری به دنبال اعمال تعرفه‌های جدید است.