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هفته آینده با ورود سامانه بارشی به استان همدان شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی همدان کمینه دمای هوای شبانهروز گذشته در برخی نقاط استان به دو درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. محمدحسن باقریشکیب افزود:بر اساس بررسی دادههای هواشناسی آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و با توجه به پایداری هوا شاهد افزایش غلظت آلایندههای هوا خواهیم بود.
وی افزود: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی، در ساعتهای بعدازظهر سرعت وزش باد افزایش مییابد و در برخی نقاط استان وزش باد میتواند محسوس باشد. کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از روز دوشنبه هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی به استان، شرایط برای بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
آقای باقریشکیب خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه میتواند موجب تغییر شرایط جوی در مناطق این استان شود