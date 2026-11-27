به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی همدان کمینه دمای هوای شبانه‌روز گذشته در برخی نقاط استان به دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر رسید. محمدحسن باقری‌شکیب افزود:بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و با توجه به پایداری هوا شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های هوا خواهیم بود.

وی افزود: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی، در ساعت‌های بعدازظهر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و در برخی نقاط استان وزش باد می‌تواند محسوس باشد. کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از روز دوشنبه هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی به استان، شرایط برای بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

آقای باقری‌شکیب خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه می‌تواند موجب تغییر شرایط جوی در مناطق این استان شود