نماینده ولی‌فقیه در مازندران، مراجع تقلید را از ارکان علمی و فقهی حوزه‌های علمیه دانست و بر نقش برجسته آنان در تعلیم، تحقیق و پژوهش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در آیین بزرگداشت آیات عظام شبیری زنجانی و وحید خراسانی که پیش از اقامه نماز جمعه در ساری برگزار شد، گفت: این دو مرجع عالی‌قدر از ارکان علمی و فقهی حوزه‌های علمیه و از استادان برجسته فقه و اصول بودند.

وی با اشاره به نقش این دو عالم دینی در تعلیم، تدریس، تحقیق و پژوهش افزود: آثار و فعالیت‌های علمی آنان همواره مورد توجه فضلا و محققان حوزه‌های علمیه قرار داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به ششمین سالگرد ارتحال آیت‌الله نظری، یاد و خاطره این عالم دینی را گرامی داشت و درگذشت این سه عالم برجسته را تسلیت گفت.

مصطفی سوادکوهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز در این مراسم، نقش علما و مراجع تقلید را در حفظ و تداوم ارزش‌های اسلامی و انقلابی مهم دانست و گفت: جریان داشتن اسلام در زندگی مردم و آرمان‌های انقلاب در باور ملت ایران، حاصل هدایت علمای دینی و مراجع تقلید در سالیان متمادی است.

وی با قدردانی از برنامه‌ریزی نماینده ولی‌فقیه در مازندران برای برگزاری این مراسم افزود: این آیین با تأکید استاندار و حضور مدیران اجرایی و مسئولان دستگاه‌های استان، برای تکریم مقام مرجعیت شیعه و پاسداشت آرمان‌های اسلام و انقلاب برگزار شد.