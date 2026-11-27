نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات ژئوممبران سد معیشتی گورانسراب تکمیل شده و پروژه در مرحله آبگیری است و قابلیت آبیاری ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی را خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وحید کنعانی در بازدید از سد معیشتی گورانسراب اظهار کرد: فنس کشی سد در حال انجام است و بهره برداری از آن در افزایش تولیدات کشاورزی و رونق اقتصادی موثر خواهد بود.

وی ظرفیت مخزن سد را ۱۲۵ هزار مترمکعب، حجم تنظیمی آن را ۲۵۰ هزار مترمکعب و هزینه اتمام پروژه را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، علاوه بر تخصیص اعتبار در سال گذشته، ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیز برای سه سد معیشتی گورانسراب، سجن و طولش در سال ۱۴۰۵ تامین شده و به‌طور کامل تخصیص یافته است.

کنعانی مشارکت دستگاه‌های مرتبط، خیرین و اهالی روستا را در به ثمر رسیدن این پروژه، شایسته قدردانی دانست.