به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیاز ۱۶۰ همت اعتبار برای تکمیل ۳۲ طرح بیمارستانی کشور خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۸ هزار تخت به ظرفیت بیمارستانی کشور افزوده می‌شود.

علیرضا نوذرپور در بازدید از بیمارستان لنگرود افزود: این طرح در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و اعتبار پیش‌بینی‌شده آن در سال جاری به‌طور کامل تخصیص یافته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این بیمارستان هزینه شده و در صورت تأمین اعتبارات، بخش‌های تکمیلی آن نیز اجرا خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به اجرای ۵۲ طرح این سازمان در کشور گفت: ۳۲ طرح از این تعداد بیمارستانی است.

علیرضا نوذرپور همچنین از قرار گرفتن بیمارستان‌های رشت، ساری، شوشتر، تربت‌حیدریه، بوشهر و کرج در برنامه تکمیل امسال خبر داد و افزود: پس از تکمیل ساختمان این بیمارستان‌ها برای تجهیز و بهره‌برداری به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده می‌شوند.