برنامه تلویزیونی «نردبان» امروز با حضور مدیر شبکه مستند سیما به تبیین جزئیات دهمین جشنواره تلویزیونی مستند می‌پردازد و شبکه ورزش در برنامه «روی تور» رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور را تحلیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در سیصد و چهل و هفتمین قسمت از برنامه «نردبان»، حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند سیما، ضمن تشریح روند تولیدات جدید شبکه، فراخوان دهمین جشنواره تلویزیونی مستند را تبیین می‌کند.

این جشنواره در چهار بخش اصلی و یک بخش ویژه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان تا ۲۰ آذرماه فرصت ثبت‌نام و ارسال آثار دارند.

همچنین عباس صالح مدرسه‌ای، دبیر پنجمین جشنواره ملی فیلم «آیات»، پیرامون برگزاری این رویداد در بهمن‌ماه در یزد گفت‌و‌گو می‌کند. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، به تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه‌ها در ساعت‌های ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ خواهد بود.

شبکه ورزش نیز در برنامه زنده «روی تور» که امروز ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود، با حضور جواد مهرگان، کارشناس والیبال، به واکاوی رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور می‌پردازد.

در ادامه این برنامه، گفت‌و‌گو‌های تصویری با بهروز عطایی، سرمربی تیم فولاد سیرجان و وحید پورکاشیان، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال، درباره مسائل فنی و داوری لیگ برتر برقرار می‌شود.

این برنامه با تهیه‌کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات‌پور تولید و پخش می‌شود.