تصادف امروز (۶ آذر ۱۴۰۵) در محور مهاباد - سردشت، بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس و خودروی سایپا، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سردار فداکار مکری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد از وقوع یک حادثه رانندگی در مسیر مهاباد به سردشت خبر داد و گفت: این تصادف ساعت ۱۴:۴۷ روز ۶ آذر ۱۴۰۵، نرسیده به پل حاجی‌مامیان، میان یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه سایپا به وقوع پیوست.

به گفته معاون عملیات آتش‌نشانی مهاباد، در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات امدادی، توسط سه دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی مهاباد انتقال یافتند.