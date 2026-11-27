تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن با پیروزی مقابل عمان در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، به دیدار پایانی این مسابقات راه یافت و حریف ایران شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، تیم‌های ملی ژاپن و عمان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان سامورایی‌ها موفق شدند با نتیجه ۶ بر ۱ از سد حریف خود عبور کنند و جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست بیاورند.

به این ترتیب، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که پیش از این با پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل لبنان صعود خود به فینال را قطعی کرده بود، در دیدار پایانی باید به مصاف ژاپن برود.

دیدار فینال فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، فردا (۷ آذر) ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد تا تکلیف قهرمان قاره کهن مشخص شود.