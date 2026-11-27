امام جمعه اهل سنت کیش، مردم‌داری، فروتنی، بخشندگی و خوش‌رفتاری را از مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاق اسلامی دانست و بر ضرورت خدمت به مردم و همراهی با آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس با اشاره به جایگاه مردم‌داری در آموزه‌های اسلامی، گفت: مردم‌داری به معنای خدمت به دیگران، شریک بودن در شادی و غم مردم و همراهی با آنان است و این ویژگی، زمینه‌ساز محبت، اعتماد و حمایت متقابل در جامعه می‌شود.

او با بیان اینکه مسلمان باید خود را خدمتگزار و غمخوار دیگران بداند، افزود: کسی که می‌خواهد محبت مردم را به دست آورد، باید کنار آنان باشد و در سختی‌ها و شادی‌هایشان همراهی‌شان کند.

امام جمعه اهل سنت کیش، دینداری، فروتنی و بخشندگی را از عوامل جلب محبت دیگران برشمرد و گفت: بلندهمتی، پذیرش عذر دیگران، چشم‌پوشی از خطا‌ها و گذشت، برای ایجاد رضایت و خدمت به دیگران، از نشانه‌های اخلاق نیکوست.

شیخ یعقوب شمس با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برخورد با مردم افزود: مهربانی و نرم‌خویی پیامبر (ص) از عوامل جذب مردم به اسلام بود و خداوند نیز در قرآن کریم، برخورد نرم با مردم را مورد تأکید قرار داده است.

او کینه‌توزی، لجاجت، تندخویی و غرور را از موانع شکل‌گیری محبت و همدلی در جامعه دانست و افزود: خوش‌رویی، احسان و رفتار نیکو، دل‌های مردم را به یکدیگر نزدیک می‌کند؛ اما با دروغ، خساست، تضییع حقوق دیگران و کوچک شمردن مردم نمی‌توان محبت آنان را به دست آورد.