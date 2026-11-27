به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان؛ گزیده‌ای از بیانیه به این شرح است: یاد امامان خمینی و خامنه‌ای را گرامی می‌داریم و از نقش آن دو در تاسیس بسیج عمومی تجلیل می‌کنیم؛ بسیجی که اصول، ارزش‌ها و تشکیلات آن را برای مقابله با گردن کشان و فرعون‌های زمان پایه گذاری کردند. این دو امام، با این اقدام، زمینه‌ساز پیروزی‌های پی درپی و مستمری شدند که جهان در هر رویارویی با این مستکبران و ستمگران شاهد آن است؛ از شیطان بزرگ، آمریکا گرفته تا شر مطلق، «اسرائیل».

در این بیانیه آمده است:

درود و احترام خود را نثار مقاومت اسلامی قهرمان و رزمندگان دلاور آن می‌کنیم که در رویارویی با دشمن، والاترین حماسه‌های پایداری و فداکاری را رقم می‌زنند. روز بسیج صرفا یک مناسبت سالانه نیست، بلکه فرصتی برای تجدید پیمان و تعهد و یادآوری مفاهیم والای فداکاری و ایثار است.

در شرایط دشواری که کشورمان با آن روبه رو است و با توجه به پیامد‌های تجاوزات مستمر علیه لبنان و همدستی و تبعیت حاکمیت از دستورات خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت ما برای حضور در عرصه‌های دفاع از میهن بیش از پیش آشکار می‌شود. بار دیگر با شهدا تجدید پیمان می‌بندیم و بر وفاداری خود به مقاومت قهرمان تاکید می‌کنیم و بر پایبندی به راه فداکاری و بخشندگی عهد می‌بندیم. همچنین تاکید می‌کنیم به انجام وظایف صنفی، اجتماعی و انسانی خود ادامه خواهیم داد.