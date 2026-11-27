هوش مصنوعی این بار به سراغ یکی از آثار ناتمام ادبیات جهان رفته است؛ یک مدل روسی با بازسازی جلد دوم رمان «نفوس مرده» نیکلای گوگول، تلاش کرده داستانی را که نویسنده ۱۷۴ سال پیش ناتمام گذاشت، به پایان برساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یک مدل هوش مصنوعی روسی، نسخه‌ای تازه از جلد دوم رمان ناتمام «نفوس مرده» اثر نیکلای گوگول تولید کرده است؛ اثری که نویسنده آن بخش‌هایی از دست‌نوشته‌اش را چند روز پیش از مرگ خود در سال ۱۸۵۲ در آتش سوزاند. این پروژه با هدف بررسی توانایی هوش مصنوعی در بازآفرینی سبک و فضای ادبی یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان ادبیات روسیه انجام شده، اما نتیجه آن با واکنش‌های متفاوتی از سوی خوانندگان و منتقدان ادبی روبه‌رو شده است.

کتاب تازه با عنوان «نفوس مرده: احیا» حاصل پروژه‌ای است که با مشارکت زبان‌شناسان، مهندسان و تاریخ‌پژوهان و با استفاده از مدل هوش مصنوعی «گیگاچت» انجام شده است. این مدل را شرکت اسبِر، مجموعه بزرگ فعال در حوزه بانکداری و فناوری روسیه، توسعه داده است.

ولادیسلاو اوتروشِنکو، مسئول این پروژه، گفته است حدود چهار ماه زمان صرف شده تا این سامانه بتواند به سبکی ادبی و روایتی نزدیک به آثار گوگول دست پیدا کند. او در گفت‌و‌گو با رویترز، عملکرد هوش مصنوعی را در بخش هنری کار، به‌ویژه در پیشبرد داستان، بسیار خوب ارزیابی کرده است.

اوتروشِنکو با اشاره به استقبال خوانندگان از کتاب جدید گفته است این اثر با علاقه واقعی مخاطبان روبه‌رو شده و از نظر او، ارزش هنری دارد؛ زیرا تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد و بی‌سابقه است که در آن تلاش شده یکی از دشوارترین سبک‌های ادبیات روسیه، یعنی سبک و شیوه روایت گوگول، بازآفرینی شود.

نیکلای گوگول که در منطقه‌ای متولد شد که امروزه بخشی از اوکراین است و در آن زمان تحت حاکمیت امپراتوری روسیه قرار داشت، آثار مهم خود را به زبان روسی نوشت. او به‌ویژه به‌خاطر طنز اجتماعی و کمدی تلخ خود شناخته می‌شود و هم در روسیه و هم در اوکراین از چهره‌های برجسته ادبیات به شمار می‌رود.

در بخش نخست و باقی‌مانده رمان «نفوس مرده»، گوگول مجموعه‌ای از شخصیت‌های فاسد و طمع‌کار را به تصویر می‌کشد که شخصیت محوری آنها چیچیکوف، کلاهبرداری فرصت‌طلب است.

چیچیکوف طرحی مالی را دنبال می‌کند که بر اساس خرید و تملک رعیت‌هایی شکل گرفته که در واقع مرده‌اند، اما همچنان در اسناد رسمی به‌عنوان دارایی اربابان و مالکان زمین ثبت شده‌اند. او قصد دارد با استفاده از همین اسناد و اطلاعات، از نظام اداری و مالی آن دوران سوءاستفاده کند.

گوگول در نظر داشت در جلد‌های دوم و سوم این رمان، مسیر تحول شخصیت اصلی و بازسازی اخلاقی او را به تصویر بکشد؛ اما درگیری‌های روحی، تردید‌های خلاقانه و بحران‌های معنوی مانع تکمیل این اثر شد. در نهایت، تنها جلد نخست از سه جلد برنامه‌ریزی‌شده به‌طور کامل باقی ماند.

انتشار نسخه هوش مصنوعی این رمان، واکنش‌های متفاوتی را در میان علاقه‌مندان ادبیات برانگیخته است.

ایگور، یکی از ساکنان مسکو که در مراسم رونمایی کتاب جدید گیگاچت حضور داشته، معتقد است اثر تازه توانسته روح و فضای رمان اصلی را تا حد زیادی حفظ کند.

او گفته است این کتاب اثری واقعاً منحصر‌به‌فرد است و اکنون علاقه‌مندان به گوگول فرصت دارند آن را بررسی و با اثر اصلی مقایسه کنند و ببینند ماجرا‌های چیچیکوف چگونه می‌توانسته به پایان برسد. اما همه با این تجربه موافق نیستند.

لاریسا، یکی از بازدیدکنندگان موزه گوگول در مسکو، معتقد است هوش مصنوعی نمی‌تواند آنچه را از دست‌نوشته اصلی از بین رفته است، به‌درستی بازسازی کند. او گفته است این اثر احساسات او را برنمی‌انگیزد و حتی تمایلی به خواندن آن ندارد.

منتقدان: بازسازی سبک، به معنای بازسازی خلاقیت نویسنده نیست

آرتیوم نیکیتین، پژوهشگر و متخصص آثار گوگول، نیز درباره این پروژه تردید‌هایی مطرح کرده است. او معتقد است اگر چنین رویکردی پذیرفته شود، هوش مصنوعی می‌تواند برای آثار ناتمام بسیاری از نویسندگان دیگر نیز دنباله‌هایی تولید کند؛ اما این موضوع لزوماً به معنای خلق اثری معتبر از نظر ادبی نیست.

نیکیتین تأکید کرده است که یک اثر ادبی الزاماً و به‌طور خودکار از مجموعه آثار قبلی نویسنده به دست نمی‌آید. حتی اگر زبان، سبک نوشتار و خطوط داستانی یک نویسنده را بشناسیم، این شناخت به ما نمی‌گوید او در ادامه چه چیزی می‌نوشت.

این دیدگاه به یکی از پرسش‌های اصلی درباره استفاده از هوش مصنوعی در هنر و ادبیات اشاره دارد: آیا یک سامانه هوشمند با یادگیری سبک و زبان یک نویسنده می‌تواند صرفاً متنی شبیه آثار او تولید کند، یا واقعاً قادر است خلاقیت، جهان‌بینی و تصمیم‌های هنری آن نویسنده را نیز بازآفرینی کند؟

پروژه «نفوس مرده: احیا» بار دیگر این بحث را به مرکز توجه آورده است؛ بحثی که با پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی، از تولید متن و تصویر فراتر رفته و اکنون به قلمرو میراث ادبی و خلاقیت هنری نویسندگان بزرگ رسیده است.